Durante este martes, 16 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 3569 - Vicios

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 16 de junio

1° 3569 11° 8850 2° 3126 12° 0178 3° 0081 13° 9659 4° 7505 14° 7690 5° 4734 15° 9979 6° 6303 16° 2246 7° 1603 17° 8623 8° 2137 18° 3537 9° 6182 19° 2210 10° 0229 20° 1015

¿Qué significa soñar con Vicios?

Soñar con los vicios suele señalar tentaciones, excesos o hábitos que te quitan control; es un llamado a reconocer dependencias y poner límites.

También puede reflejar culpa o ansiedad por decisiones recientes, invitándote a recuperar equilibrio, autocuidado y rutinas más sanas.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.