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Durante este martes, 16 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

  • A la cabeza: 3569 - Vicios

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 16 de junio

 3569 11° 8850 
 2°3126 12° 0178
 3°0081 13° 9659 
 4°7505 14° 7690 
 5°4734 15° 9979 
 6°6303 16° 2246 
 7°1603 17° 8623 
 8°2137 18° 3537 
 9°618219° 2210 
 10°0229 20° 1015 

¿Qué significa soñar con Vicios?

Soñar con los vicios suele señalar tentaciones, excesos o hábitos que te quitan control; es un llamado a reconocer dependencias y poner límites.

También puede reflejar culpa o ansiedad por decisiones recientes, invitándote a recuperar equilibrio, autocuidado y rutinas más sanas.

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¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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