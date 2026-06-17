Durante este martes, 16 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:
- A la cabeza: 3569 - Vicios
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 16 de junio
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|8850
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|3°
|0081
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|9659
|4°
|7505
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|7690
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|4734
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|9979
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|6303
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|2246
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|1603
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|8623
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|2137
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|6182
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|2210
|10°
|0229
|20°
|1015
¿Qué significa soñar con Vicios?
Soñar con los vicios suele señalar tentaciones, excesos o hábitos que te quitan control; es un llamado a reconocer dependencias y poner límites.
También puede reflejar culpa o ansiedad por decisiones recientes, invitándote a recuperar equilibrio, autocuidado y rutinas más sanas.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
La autoexclusión al juego es una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.