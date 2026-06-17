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Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este martes, 16 de junio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la nocturna dejó definidos los premios principales del día.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:
- A la cabeza: 9259 - Las Plantas
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 16 de junio
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¿Qué significa soñar con Las Plantas?
Soñar con Las Plantas simboliza crecimiento, renovación y cuidado de tus proyectos o emociones. Indica que algo en tu vida necesita paciencia para florecer.
Si las plantas están verdes y fuertes, anuncia prosperidad; si están marchitas o secas, señala estancamiento o descuido. El tipo y estado de la planta matizan el mensaje.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.