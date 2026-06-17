Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este martes, 16 de junio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la nocturna dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 9259 - Las Plantas

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 16 de junio

1° 9259 11° 8680 2° 4896 12° 2857 3° 8784 13° 1935 4° 3255 14° 6741 5° 4061 15° 1972 6° 1942 16° 0790 7° 4440 17° 4898 8° 8220 18° 7542 9° 2189 19° 2466 10° 1157 20° 3698

¿Qué significa soñar con Las Plantas?

Soñar con Las Plantas simboliza crecimiento, renovación y cuidado de tus proyectos o emociones. Indica que algo en tu vida necesita paciencia para florecer.

Si las plantas están verdes y fuertes, anuncia prosperidad; si están marchitas o secas, señala estancamiento o descuido. El tipo y estado de la planta matizan el mensaje.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.