La Quiniela de Entre Ríos realizó este martes, 30 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la matutina, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 4281 - Las Flores

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 30 de junio

1° 4281 11° 9806 2° 0045 12° 9959 3° 3125 13° 7939 4° 2258 14° 5684 5° 1244 15° 1889 6° 2036 16° 2341 7° 8444 17° 4728 8° 9481 18° 9064 9° 4034 19° 2817 10° 0998 20° 3454

¿Qué significa soñar con Las Flores?

Soñar con Las Flores sugiere belleza, armonía y crecimiento interior; anuncia afectos, gratitud y momentos de renovación.

Según su estado y color, revela tu ánimo: flores frescas señalan oportunidades y alegría; marchitas, desapego o cierre de ciclos.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.