Este sábado, 4 de julio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la vespertina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 9753 - El Barco

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 4 de julio

1° 9753 11° 8058 2° 1741 12° 0433 3° 3616 13° 0851 4° 8965 14° 2805 5° 2898 15° 7436 6° 3859 16° 0986 7° 2055 17° 1798 8° 5628 18° 5128 9° 0417 19° 7359 10° 7251 20° 9370

¿Qué significa soñar con El Barco?

Soñar con El Barco simboliza transición, viaje interior y cambios importantes, así como el impulso de explorar nuevas oportunidades.

Si navega en aguas calmas sugiere confianza y progreso; si hay tormenta o naufragio, refleja estrés, incertidumbre o miedo a perder el control.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.