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Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado, 4 de julio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la nocturna dejó definidos los premios principales del día.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:
- A la cabeza: 9849 - La Carne
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 4 de julio
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¿Qué significa soñar con La Carne?
Soñar con la carne suele simbolizar deseos, instintos y la energía para satisfacer necesidades básicas.
Carne fresca sugiere prosperidad y fortaleza; carne cruda o en mal estado apunta a culpas, excesos o conflictos pendientes.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.