Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado, 4 de julio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la nocturna dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 9849 - La Carne

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 4 de julio

1° 9849 11° 6554 2° 2676 12° 7434 3° 7044 13° 6716 4° 9959 14° 7325 5° 2226 15° 8785 6° 6202 16° 7248 7° 7264 17° 9546 8° 8288 18° 6098 9° 8258 19° 8860 10° 0229 20° 3536

¿Qué significa soñar con La Carne?

Soñar con la carne suele simbolizar deseos, instintos y la energía para satisfacer necesidades básicas.

Carne fresca sugiere prosperidad y fortaleza; carne cruda o en mal estado apunta a culpas, excesos o conflictos pendientes.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.