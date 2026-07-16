Este miércoles, 15 de julio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la nocturna, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 3905 - Gato

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 15 de julio

1° 3905 11° 5181 2° 1924 12° 2416 3° 3964 13° 3417 4° 4991 14° 1096 5° 4094 15° 3758 6° 3421 16° 5491 7° 8984 17° 2818 8° 5407 18° 2081 9° 6880 19° 4868 10° 3401 20° 2680

¿Qué significa soñar con Gato?

Soñar con el Gato suele representar intuición, independencia y misterio; invita a confiar en tus instintos y en tu capacidad de adaptación.

Si el Gato es amistoso sugiere buena fortuna y protección; si es agresivo puede advertir engaños, celos o miedos ocultos.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.