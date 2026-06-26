Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves, 25 de junio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la vespertina dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 1244 - La Cárcel

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 25 de junio

1° 1244 11° 0022 2° 4222 12° 8399 3° 7501 13° 2361 4° 7512 14° 6997 5° 4700 15° 0125 6° 6645 16° 9066 7° 5482 17° 4819 8° 1836 18° 1236 9° 0800 19° 1796 10° 2697 20° 1729

¿Qué significa soñar con La Cárcel?

Soñar con la cárcel suele simbolizar sensación de encierro, culpa o limitaciones impuestas por circunstancias o por uno mismo.

También puede apuntar a un deseo de cambio y liberación; si logras salir en el sueño, sugiere superación de obstáculos y búsqueda de nuevas oportunidades.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.