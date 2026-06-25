Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves, 25 de junio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la matutina dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 6190 - El Miedo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 25 de junio

1° 6190 11° 8941 2° 8856 12° 8614 3° 2685 13° 8779 4° 3243 14° 3111 5° 6982 15° 5371 6° 4250 16° 4128 7° 5428 17° 2019 8° 0292 18° 8331 9° 4245 19° 5576 10° 4740 20° 4533

¿Qué significa soñar con El Miedo?

Soñar con El Miedo refleja ansiedad interna y conflictos no resueltos que te generan tensión y alerta.

Indica que debes identificar la amenaza percibida y afrontarla gradualmente para recuperar seguridad y control.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.