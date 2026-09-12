Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes, 11 de septiembre de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la nocturna dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 7782 - La Pelea

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 11 de septiembre

1° 7782 11° 5219 2° 1368 12° 6768 3° 2843 13° 4800 4° 3464 14° 9093 5° 9407 15° 7136 6° 6035 16° 4052 7° 4644 17° 8506 8° 8333 18° 0048 9° 1902 19° 9634 10° 3852 20° 1348

¿Qué significa soñar con La Pelea?

Soñar con La Pelea suele reflejar conflictos internos, frustración o la urgencia de fijar límites. También puede señalar estrés y el impulso de defender tus ideas.

El sentido varía según el rol: si ganas, habla de empoderamiento; si pierdes, de vulnerabilidad; si la evitas o la detienes, de deseo de reconciliación y paz.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.