Durante este martes, 23 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 2808 - Incendio

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 23 de junio

1° 2808 11° 8780 2° 5624 12° 6739 3° 4205 13° 2642 4° 8329 14° 3351 5° 9207 15° 0862 6° 2908 16° 1980 7° 0119 17° 8633 8° 2489 18° 7712 9° 2992 19° 1523 10° 0466 20° 5697

¿Qué significa soñar con Incendio?

Soñar con El Incendio suele representar emociones intensas y procesos de transformación: lo viejo se quema para dar paso a lo nuevo.

También puede advertir sobre estrés, enojo o pérdida de control; si te ves atrapado por las llamas, es momento de afrontar conflictos latentes.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para aquellos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.