La Quiniela de Entre Ríos realizó este lunes, 22 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 6486 - El Humo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 22 de junio

1° 6486 11° 3680 2° 5264 12° 2960 3° 7390 13° 0032 4° 4651 14° 4567 5° 0155 15° 4173 6° 1729 16° 9108 7° 8479 17° 7557 8° 3784 18° 3163 9° 8938 19° 9858 10° 8842 20° 3937

¿Qué significa soñar con El Humo?

Soñar con El Humo suele simbolizar confusión o falta de claridad, indicando que necesitas tomar distancia para ver la situación con objetividad.

También puede ser una advertencia o señal de transformación: algo se está gestando y conviene escuchar tu intuición y disipar lo que enturbia tus decisiones.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.