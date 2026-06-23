El gigante tecnológico Oracle despidió a 21.000 personas en su último año fiscal y vinculó parte de esa reducción con la adopción de inteligencia artificial (IA), en un movimiento que confirma cómo la automatización ya está reconfigurando el empleo dentro de las grandes tecnológicas.

La compañía dijo que al 31 de mayo tenía aproximadamente 141.000 empleados de tiempo completo, frente a 162.000 un año antes, una caída cercana al 13% de su plantilla global.

Oracle, entre la IA y el recorte de costos

Según su presentación anual ante los reguladores, Oracle dejó asentado que la expansión de la IA en sus operaciones ya tuvo efectos directos sobre su estructura interna. La frase más fuerte del documento fue esta: “La adopción y el despliegue de tecnologías de IA en todas nuestras operaciones han provocado, y podrían seguir provocando, reducciones en nuestra plantilla”, dijo Oracle en la presentación. Ese pasaje es clave porque no habla de una automatización hipotética, sino de un impacto presente y potencialmente persistente sobre el empleo.

La reducción de personal no parece explicarse por un solo factor. La propia empresa atribuyó los ajustes también a cambios de gestión y de productos, problemas de desempeño, giros estratégicos y adquisiciones. Aun así, el mensaje de fondo es que Oracle está usando la IA como parte de una reconfiguración más amplia de su negocio y de su estructura de costos.

Larry Ellison, fundador de Oracle. Steve Walker

Despidos por IA: qué dijo Oracle

Además de sus palabras sobre el impacto de la inteligencia artificial, en la misma presentación, Oracle advirtió que sus “reestructuraciones y reorganizaciones periódicas de la fuerza de trabajo pueden ser disruptivas”. Esa formulación sugiere que la compañía quiere anticipar a inversionistas y empleados que los cambios organizativos seguirán siendo parte de su hoja de ruta. En otras palabras, el ajuste no sería un hecho aislado, sino una tendencia asociada a la nueva etapa de inversión tecnológica.

El recorte de 21.000 puestos también coincide con una fuerte apuesta financiera por la infraestructura necesaria para competir en IA. De hecho, la compañía fundada por Larry Ellison invertirá este año más de u$s 50.000 millones en centros de datos.

Un cambio de fase para el trabajo

Más allá del caso Oracle, el episodio confirma un patrón que ya atraviesa al sector tecnológico. Meta, Microsoft y Amazon también impulsaron recortes o ajustes de personal en paralelo a sus inversiones en IA, en varios casos con el argumento de ganar eficiencia.

El contexto general también es consistente con un mercado laboral tech más presionado por la automatización. En ese marco, Oracle se suma a una lista de compañías que ya no presentan la IA solo como una promesa de productividad, sino como una herramienta que también achica plantillas.

Oracle es una tecnológica que provee software y servicios de bases de datos a empresas.

Ola de despidos por IA

El caso de Oracle se inserta en una ola más amplia de recortes en tecnología, de la cual estos son los casos más notables: