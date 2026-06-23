La Quiniela de Tucumán llevó adelante este martes, 23 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la primera, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este martes, 23 de junio de 2026. A la cabeza salió el 7609 (Arroyo).

1° 7609 11° 3091 2° 8429 12° 7114 3° 9764 13° 6430 4° 3749 14° 5071 5° 2316 15° 4180 6° 4776 16° 5191 7° 2945 17° 6839 8° 9718 18° 7701 9° 4045 19° 0646 10° 8378 20° 8058

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.