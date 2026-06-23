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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este martes, 23 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la primera, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este martes, 23 de junio de 2026. A la cabeza salió el 7609 (Arroyo).

 1°7609 11°3091 
 8429  12°7114
 3°9764  13°6430 
 3749  14°5071 
 2316  15°4180 
 6°4776  16°5191
 2945  17°6839 
 9718  18°7701 
 4045  19°0646 
 10°8378 20°8058 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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