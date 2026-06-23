En esta noticia

Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este martes, 23 de junio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la primera definió los números ganadores del día.

En este martes, 23 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4936 - La Manteca

Te puede interesar

Qué colores escogen las personas hipócritas, según la psicología

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 23 de junio

 1°4936 11°0395
 7489  12°9931
 3°8000 13°4027 
 9171  14°7983 
 2017  15°2015 
 6°4061  16°0539
 8433  17°6589 
 6019  18°5454 
 0589  19°5066 
 10°8197 20°0764 

Te puede interesar

Inaugurarán el tren bala más rápido del mundo: irá a más de 300 km/h y unirá dos países que son potencias mundiales

¿Qué significa soñar con la manteca?

Soñar con La Manteca suele aludir a abundancia, placer y comodidad, indicando que algo en tu vida puede volverse más ‘suave’ y favorable.

También puede advertir sobre excesos o estancamiento por indulgencia, invitándote a equilibrar el disfrute con disciplina.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

Te puede interesar

Inauguran un tren bala submarino que viajará a más de 250 km/h y conectará dos ciudades clave en segundos: será el orgullo de este país