En esta noticia ¿Qué significa soñar con la manteca?

Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este martes, 23 de junio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la primera definió los números ganadores del día.

En este martes, 23 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4936 - La Manteca

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 23 de junio

1° 4936 11° 0395 2° 7489 12° 9931 3° 8000 13° 4027 4° 9171 14° 7983 5° 2017 15° 2015 6° 4061 16° 0539 7° 8433 17° 6589 8° 6019 18° 5454 9° 0589 19° 5066 10° 8197 20° 0764

¿Qué significa soñar con la manteca?

Soñar con La Manteca suele aludir a abundancia, placer y comodidad, indicando que algo en tu vida puede volverse más ‘suave’ y favorable.

También puede advertir sobre excesos o estancamiento por indulgencia, invitándote a equilibrar el disfrute con disciplina.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.