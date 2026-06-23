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La Quiniela de Entre Ríos realizó este martes, 23 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la primera, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

  • A la cabeza: 7052 - Madre e hijo

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 23 de junio

 7052 11° 7255 
 2°8444 12° 7985
 3°9692 13° 1702 
 4°3305 14° 0116 
 5°8948 15° 5834 
 6°0133 16° 1921 
 7°2315 17° 3909 
 8°2341 18° 9153 
 9°012919° 2629 
 10°5048 20° 1885 

¿Qué significa soñar con Madre e hijo?

Soñar con la madre y el hijo suele reflejar protección, ternura y la fuerza del vínculo familiar.

También puede señalar crecimiento y nuevas responsabilidades, o la integración entre tu parte adulta y tu niño interior.

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¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

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