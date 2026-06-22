Este lunes, 22 de junio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la matutina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 7340 - El Cura

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 22 de junio

1° 7340 11° 4058 2° 3873 12° 8707 3° 0019 13° 2677 4° 9861 14° 9188 5° 7517 15° 8428 6° 4951 16° 9124 7° 6066 17° 9936 8° 9551 18° 5266 9° 8724 19° 3624 10° 0841 20° 4317

¿Qué significa soñar con El Cura?

Soñar con El Cura suele indicar búsqueda de guía, necesidad de perdón o deseo de ordenar tu vida espiritual y ética.

También puede señalar culpa, miedo al juicio o conflicto con normas rígidas, invitándote a reconciliarte contigo y decidir con autonomía.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.