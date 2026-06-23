Durante este lunes, 22 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 0984 - La Iglesia

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 22 de junio

1° 0984 11° 7859 2° 0951 12° 7622 3° 9263 13° 8569 4° 6544 14° 9908 5° 0422 15° 1527 6° 2592 16° 6764 7° 5266 17° 9086 8° 3388 18° 3736 9° 3507 19° 4030 10° 3581 20° 0700

¿Qué significa soñar con La Iglesia?

Soñar con la Iglesia suele simbolizar búsqueda de paz, guía espiritual y protección, así como necesidad de pertenencia.

También puede reflejar culpa o deseo de perdón, invitándote a revisar decisiones y reconectar con tus valores.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.