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Durante este lunes, 22 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:
- A la cabeza: 0984 - La Iglesia
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 22 de junio
|1°
|0984
|11°
|7859
|2°
|0951
|12°
|7622
|3°
|9263
|13°
|8569
|4°
|6544
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|9908
|5°
|0422
|15°
|1527
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|2592
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|6764
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|5266
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|9086
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|3388
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|3736
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|3507
|19°
|4030
|10°
|3581
|20°
|0700
¿Qué significa soñar con La Iglesia?
Soñar con la Iglesia suele simbolizar búsqueda de paz, guía espiritual y protección, así como necesidad de pertenencia.
También puede reflejar culpa o deseo de perdón, invitándote a revisar decisiones y reconectar con tus valores.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.