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Durante este lunes, 22 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

  • A la cabeza: 0984 - La Iglesia

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 22 de junio

 0984 11° 7859 
 2°0951 12° 7622
 3°9263 13° 8569 
 4°6544 14° 9908 
 5°0422 15° 1527 
 6°2592 16° 6764 
 7°5266 17° 9086 
 8°3388 18° 3736 
 9°350719° 4030 
 10°3581 20° 0700 

¿Qué significa soñar con La Iglesia?

Soñar con la Iglesia suele simbolizar búsqueda de paz, guía espiritual y protección, así como necesidad de pertenencia.

También puede reflejar culpa o deseo de perdón, invitándote a revisar decisiones y reconectar con tus valores.

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¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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