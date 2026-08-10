Durante este lunes, 10 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:
- A la cabeza: 8416 - Anillo
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 10 de agosto
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|9815
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¿Qué significa soñar con Anillo?
Soñar con el Anillo suele simbolizar compromiso, unión y promesas; refleja deseos de estabilidad, matrimonio o acuerdos duraderos.
Si aparece roto, perdido o ajeno, puede señalar dudas, rupturas o ataduras incómodas, invitando a revisar límites y lealtades.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.