Durante este lunes, 10 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 8416 - Anillo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 10 de agosto

1° 8416 11° 9815 2° 6127 12° 1319 3° 5850 13° 0154 4° 0607 14° 1283 5° 4044 15° 1764 6° 4768 16° 4830 7° 1811 17° 3479 8° 1578 18° 0392 9° 4691 19° 3616 10° 3905 20° 5836

¿Qué significa soñar con Anillo?

Soñar con el Anillo suele simbolizar compromiso, unión y promesas; refleja deseos de estabilidad, matrimonio o acuerdos duraderos.

Si aparece roto, perdido o ajeno, puede señalar dudas, rupturas o ataduras incómodas, invitando a revisar límites y lealtades.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.