Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en La Previa este lunes 1 de septiembre

Este lunes, 1 de septiembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 4703 - San Cono

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 1 de septiembre

1° 4703 11° 7532 2° 1811 12° 6738 3° 4114 13° 4509 4° 3907 14° 6767 5° 6889 15° 8295 6° 5825 16° 3657 7° 8355 17° 1989 8° 9652 18° 6999 9° 3270 19° 2316 10° 9184 20° 5693

¿Qué significa soñar con San Cono?

Soñar con el San Cono puede simbolizar la búsqueda de protección y guía espiritual. Este santo es conocido por su capacidad para ayudar a quienes enfrentan dificultades, por lo que su presencia en un sueño puede indicar la necesidad de apoyo en momentos complicados.

Además, el sueño puede reflejar la esperanza de que se cumplan deseos o peticiones. La figura del San Cono en el sueño puede ser un recordatorio de que la fe y la perseverancia son fundamentales para superar obstáculos y alcanzar metas.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.