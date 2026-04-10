Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves, 9 de abril de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la la Previa dejó definidos los premios principales del día. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son: Soñar con el Niño puede simbolizar la inocencia, la pureza y la alegría de la infancia. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de regresar a tiempos más simples o de reconectar con aspectos de uno mismo que se han perdido con el tiempo. Además, el Niño en los sueños puede representar nuevas oportunidades, creatividad y el potencial de crecimiento personal. Puede ser un recordatorio de la importancia de mantener una perspectiva optimista y abierta ante la vida. El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal. Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.