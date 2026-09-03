La Quiniela de Entre Ríos realizó este miércoles, 2 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la nocturna, con el listado completo de números premiados.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:
- A la cabeza: 4157 - El Jorobado
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 2 de septiembre
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|5094
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|0483
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|4000
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|1056
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|6565
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|0340
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|4062
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|7726
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|9603
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|3830
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|0520
¿Qué significa soñar con El Jorobado?
Soñar con El Jorobado suele señalar cargas o complejos que llevas encima y el miedo al juicio ajeno, invitándote a aceptar tus vulnerabilidades.
También simboliza resiliencia y fuerza interior pese a la adversidad, recordándote valorar lo esencial por encima de la apariencia.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
Se trata de una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.