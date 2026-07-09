Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles, 8 de julio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la nocturna dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 1309 - Arroyo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 8 de julio

1° 1309 11° 3133 2° 7801 12° 1827 3° 9675 13° 8543 4° 6769 14° 0399 5° 5316 15° 6509 6° 9889 16° 5481 7° 0901 17° 6609 8° 3084 18° 6608 9° 5859 19° 8772 10° 8211 20° 0583

¿Qué significa soñar con Arroyo?

Soñar con el Arroyo suele representar el fluir de tus emociones y pequeños cambios en marcha. Si el agua es clara, habla de calma, limpieza y renovación.

Un arroyo turbio o desbordado señala tensiones, bloqueos o preocupaciones pendientes. También sugiere soltar el control y adaptarte al ritmo natural de la vida.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.