La Quiniela de Entre Ríos realizó este martes, 9 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 5254 - La Vaca

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 9 de junio

1° 5254 11° 7219 2° 4522 12° 5091 3° 4062 13° 7272 4° 3907 14° 7379 5° 4952 15° 7448 6° 1168 16° 4343 7° 9010 17° 4670 8° 9595 18° 8828 9° 0616 19° 5303 10° 1687 20° 1824

¿Qué significa soñar con La Vaca?

Soñar con La Vaca suele simbolizar abundancia, nutrición y estabilidad; anuncia ciclos fértiles, apoyo familiar y recursos que crecen con paciencia.

Si aparece flaca, enferma o agresiva, advierte sobre agotamiento, conformismo o cargas; revisa tus emociones y tu relación con el trabajo y la seguridad.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.