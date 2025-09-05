Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en la Nocturna este jueves 4 de septiembre

Este jueves, 4 de septiembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 3858 - Ahogado

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 4 de septiembre

1° 3858 11° 3743 2° 7094 12° 4512 3° 8818 13° 7434 4° 6784 14° 4285 5° 6620 15° 0291 6° 0560 16° 5632 7° 4533 17° 5761 8° 2066 18° 4215 9° 8038 19° 6609 10° 4988 20° 8591

¿Qué significa soñar con Ahogado?

Soñar con el ahogado puede simbolizar sentimientos de culpa o emociones reprimidas. Este tipo de sueño a menudo refleja la lucha interna del soñador con situaciones que no ha podido resolver, lo que puede generar una sensación de ahogo emocional.

Además, el ahogado en los sueños puede representar la necesidad de dejar ir el pasado. Este sueño invita a la persona a enfrentar sus miedos y a liberarse de cargas que le impiden avanzar en su vida.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para aquellos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.