Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Vespertina: las cifras ganadoras del jueves 4 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 4 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 8711 (Palito) y las letras son: B D T Z.

1° 8711 11° 2531 2° 9596 12° 3076 3° 6548 13° 6082 4° 9660 14° 9103 5° 4705 15° 9810 6° 5075 16° 2654 7° 2777 17° 4929 8° 5248 18° 9450 9° 1611 19° 4435 10° 1784 20° 3455

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 4 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 4 de septiembre. A la cabeza salió el número 7482 - La Pelea.

1° 7482 11° 4053 2° 4292 12° 3734 3° 3406 13° 3902 4° 4813 14° 5837 5° 6754 15° 1313 6° 3036 16° 8362 7° 7241 17° 3387 8° 6497 18° 3489 9° 5190 19° 0923 10° 2540 20° 3972

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con palito?

Soñar con Palito puede simbolizar la necesidad de simplicidad y alegría en la vida. Este sueño podría reflejar un deseo de regresar a momentos más inocentes y despreocupados, donde las preocupaciones eran mínimas.

Además, Palito puede representar la creatividad y la expresión personal. Soñar con él podría indicar que es momento de explorar nuevas ideas o proyectos que te permitan mostrar tu verdadero yo.

¿Qué significa soñar con la pelea?

Soñar con La Pelea puede simbolizar conflictos internos o externos en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja tensiones no resueltas, ya sea en relaciones personales o en situaciones laborales y puede ser una manifestación de la lucha por el control o la superación de obstáculos.

Además, La Pelea en los sueños puede representar la necesidad de defenderse o afirmar la propia identidad. Puede ser un llamado a enfrentar miedos y desafíos, sugiriendo que el soñador debe tomar una postura activa en su vida para lograr el equilibrio y la paz interior.