Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Vespertina: las cifras ganadoras del jueves 4 de septiembre
Consultá los resultados oficiales de la Quiniela Nacional y Provincia de este jueves en la vespertina.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 4 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 8711 (Palito) y las letras son: B D T Z.
|1°
|8711
|11°
|2531
|2°
|9596
|12°
|3076
|3°
|6548
|13°
|6082
|4°
|9660
|14°
|9103
|5°
|4705
|15°
|9810
|6°
|5075
|16°
|2654
|7°
|2777
|17°
|4929
|8°
|5248
|18°
|9450
|9°
|1611
|19°
|4435
|10°
|1784
|20°
|3455
Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 4 de septiembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 4 de septiembre. A la cabeza salió el número 7482 - La Pelea.
|1°
|7482
|11°
|4053
|2°
|4292
|12°
|3734
|3°
|3406
|13°
|3902
|4°
|4813
|14°
|5837
|5°
|6754
|15°
|1313
|6°
|3036
|16°
|8362
|7°
|7241
|17°
|3387
|8°
|6497
|18°
|3489
|9°
|5190
|19°
|0923
|10°
|2540
|20°
|3972
¿A qué hora es la quiniela hoy?
Los sorteos se realizan cinco veces al día:
- La Previa (a las 8 horas)
- La Primera (a las 12 horas)
- La Matutina (a las 15 horas)
- La Vespertina (a las 18 horas)
- La Nocturna (a las 21 horas).
¿Qué significa soñar con palito?
Soñar con Palito puede simbolizar la necesidad de simplicidad y alegría en la vida. Este sueño podría reflejar un deseo de regresar a momentos más inocentes y despreocupados, donde las preocupaciones eran mínimas.
Además, Palito puede representar la creatividad y la expresión personal. Soñar con él podría indicar que es momento de explorar nuevas ideas o proyectos que te permitan mostrar tu verdadero yo.
¿Qué significa soñar con la pelea?
Soñar con La Pelea puede simbolizar conflictos internos o externos en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja tensiones no resueltas, ya sea en relaciones personales o en situaciones laborales y puede ser una manifestación de la lucha por el control o la superación de obstáculos.
Además, La Pelea en los sueños puede representar la necesidad de defenderse o afirmar la propia identidad. Puede ser un llamado a enfrentar miedos y desafíos, sugiriendo que el soñador debe tomar una postura activa en su vida para lograr el equilibrio y la paz interior.
