Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Vespertina: las cifras ganadoras del jueves 4 de septiembre

Consultá los resultados oficiales de la Quiniela Nacional y Provincia de este jueves en la vespertina.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 4 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 8711 (Palito) y las letras son: B D T Z.

 1°8711 11°2531 
 9596  12°3076
 3°6548  13°6082 
 9660  14°9103 
 4705  15°9810 
 6°5075  16°2654
 2777  17°4929 
 5248  18°9450 
 1611  19°4435 
 10°1784  20°3455 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 4 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 4 de septiembre. A la cabeza salió el número 7482 - La Pelea.

 1°7482 11°4053 
 4292   12°3734
 3°3406  13°3902 
 4813  14°5837 
 6754  15°1313 
 6°3036  16°8362
 7241  17°3387 
 6497  18°3489 
 5190  19°0923 
 10°2540  20°3972 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con palito?

Soñar con Palito puede simbolizar la necesidad de simplicidad y alegría en la vida. Este sueño podría reflejar un deseo de regresar a momentos más inocentes y despreocupados, donde las preocupaciones eran mínimas.

Además, Palito puede representar la creatividad y la expresión personal. Soñar con él podría indicar que es momento de explorar nuevas ideas o proyectos que te permitan mostrar tu verdadero yo.


¿Qué significa soñar con la pelea?

Soñar con La Pelea puede simbolizar conflictos internos o externos en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja tensiones no resueltas, ya sea en relaciones personales o en situaciones laborales y puede ser una manifestación de la lucha por el control o la superación de obstáculos.

Además, La Pelea en los sueños puede representar la necesidad de defenderse o afirmar la propia identidad. Puede ser un llamado a enfrentar miedos y desafíos, sugiriendo que el soñador debe tomar una postura activa en su vida para lograr el equilibrio y la paz interior.

