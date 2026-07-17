La Quiniela de Entre Ríos realizó este jueves, 16 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 0861 - Escopeta

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 16 de julio

1° 0861 11° 1025 2° 8109 12° 8584 3° 2260 13° 1576 4° 3128 14° 3991 5° 2070 15° 0398 6° 4627 16° 9745 7° 3873 17° 9689 8° 5922 18° 7428 9° 9843 19° 6190 10° 2588 20° 5274

¿Qué significa soñar con Escopeta?

Soñar con la Escopeta puede reflejar deseos de protección y necesidad de marcar límites; te sientes en guardia y listo para defender tus ideas.

También puede señalar ira contenida o conflictos que requieren manejo sereno. Si la usas en el sueño, sugiere impulso de acción; si solo la ves, invita a la prudencia.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.