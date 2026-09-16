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Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este martes, 15 de septiembre de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la nocturna dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

  • A la cabeza: 8889 - La Rata

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 15 de septiembre

 8889 11° 9418 
 2°8156 12° 5015
 3°9517 13° 9784 
 4°2609 14° 1835 
 5°5135 15° 7376 
 6°7367 16° 0762 
 7°7438 17° 6793 
 8°2576 18° 6735 
 9°793419° 5924 
 10°6219 20° 3232 

¿Qué significa soñar con La Rata?

Soñar con La Rata puede reflejar miedos, culpa o desconfianza y alertar sobre traiciones o ambientes tóxicos.

También simboliza supervivencia y astucia, invitándote a poner límites y limpiar lo que no te hace bien.

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¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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