Este martes, 15 de septiembre de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la la Previa, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 7945 - El Vino

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 15 de septiembre

1° 7945 11° 7132 2° 1548 12° 1243 3° 1691 13° 9944 4° 7183 14° 7461 5° 5247 15° 2776 6° 6130 16° 8170 7° 9663 17° 4953 8° 3654 18° 8674 9° 4930 19° 9718 10° 2810 20° 9451

¿Qué significa soñar con El Vino?

Soñar con El Vino suele simbolizar celebración, abundancia y placer; puede reflejar gratitud, éxito social o el deseo de compartir momentos significativos.

Si aparece en exceso, derramado o agrio, puede advertir de excesos, evasión emocional o relaciones que necesitan límites y mayor claridad.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.