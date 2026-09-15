Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este martes, 15 de septiembre de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la primera dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 3237 - El Dentista

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 15 de septiembre

1° 3237 11° 3749 2° 6783 12° 0946 3° 7164 13° 0378 4° 1032 14° 7549 5° 5606 15° 8201 6° 5849 16° 7984 7° 7192 17° 8759 8° 3780 18° 9068 9° 8822 19° 5475 10° 3846 20° 5420

¿Qué significa soñar con El Dentista?

Soñar con El Dentista suele reflejar preocupaciones por la salud, la imagen personal o el miedo a perder control. Indica la necesidad de atender asuntos postergados y de “hacer limpieza”.

También puede simbolizar sanación y apoyo profesional para resolver algo doloroso pero necesario. Si la experiencia es positiva, anuncia alivio; si es tensa, revela ansiedad que conviene afrontar.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.