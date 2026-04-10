Este jueves, 9 de abril de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 5104 (La cama). Soñar con la cama puede simbolizar la intimidad y la conexión emocional en una relación. Este sueño a menudo refleja el deseo de descanso y la necesidad de un espacio seguro donde se pueden procesar emociones y pensamientos. Además, la cama en los sueños puede representar la salud física y mental. Puede indicar la necesidad de cuidar de uno mismo y de tomarse un tiempo para reflexionar sobre la vida y las decisiones que se han tomado. Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un especialista, hay conductas comunes que funcionan como señales de alarma. Estas son: