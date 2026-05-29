Este jueves, 28 de mayo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 4272 (Sorpresa).

Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 28 de mayo

1° 4272 11° 1422 2° 8899 12° 7574 3° 5846 13° 4810 4° 4988 14° 5934 5° 6906 15° 3987 6° 1377 16° 0938 7° 8137 17° 9720 8° 1658 18° 0590 9° 5556 19° 3948 10° 9468 20° 9577

¿Qué significa soñar con Sorpresa?

Soñar con sorpresa señala la llegada de eventos inesperados, agradables o inquietantes, según tu reacción en el sueño.

Refleja emociones latentes y te invita a ser flexible ante lo nuevo, confiando en tu intuición para adaptarte.

¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?

En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el precio mínimo por cupón es de $8, siendo capaz de dividir en múltiples jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.

En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.