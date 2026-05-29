Este jueves, 28 de mayo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 4272 (Sorpresa).
Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 28 de mayo
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¿Qué significa soñar con Sorpresa?
Soñar con sorpresa señala la llegada de eventos inesperados, agradables o inquietantes, según tu reacción en el sueño.
Refleja emociones latentes y te invita a ser flexible ante lo nuevo, confiando en tu intuición para adaptarte.
¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?
En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el precio mínimo por cupón es de $8, siendo capaz de dividir en múltiples jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.
En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.