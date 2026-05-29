En esta noticia

Este jueves, 28 de mayo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 4272 (Sorpresa).

Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 28 de mayo

 427211° 1422
 2°889912° 7574
 3°584613° 4810
 4°498814° 5934
 5°690615° 3987
 6°137716° 0938
 7°813717° 9720
 8°165818° 0590
 9°555619° 3948
 10°946820° 9577

Cristóbal Colón “nos engañó” a todos: su llegada a América no fue en tres embarcaciones como dicen los libros de historia

Comenzó la obra más esperada de todas: pavimentarán una ruta clave que cruza la provincia de punta a punta

¿Qué significa soñar con Sorpresa?

Soñar con sorpresa señala la llegada de eventos inesperados, agradables o inquietantes, según tu reacción en el sueño.

Refleja emociones latentes y te invita a ser flexible ante lo nuevo, confiando en tu intuición para adaptarte.

¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?

En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el precio mínimo por cupón es de $8, siendo capaz de dividir en múltiples jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.

En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.