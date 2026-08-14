Este viernes, 14 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 1827 (El Peine).

Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 14 de agosto

1° 1827 11° 6337 2° 5845 12° 4722 3° 6490 13° 9755 4° 4843 14° 1059 5° 7964 15° 9767 6° 4682 16° 1232 7° 5270 17° 7508 8° 8710 18° 0545 9° 4776 19° 9695 10° 1182 20° 4635

¿Qué significa soñar con El Peine?

Soñar con El Peine suele simbolizar la necesidad de ordenar ideas y emociones y buscar claridad. También alude al cuidado personal y a la imagen.

Un peine roto o que se atasca sugiere obstáculos o chismes que requieren paciencia. Usarlo con facilidad indica que resolverás un enredo y decidirás con más confianza.

¿Cuándo se sortea la quiniela de Montevideo?

Los sorteos se efectúan de lunes a viernes en dos intervalos: v espertino a las 15.00 horas y nocturno a las 21 horas y los sábados solo en horario nocturno . Durante cada sorteo se extraen 20 bolillas con orden asignado.

Las apuestas ganadoras se determinan si el número jugado aparece dentro del rango de premios escogidos. El monto del premio varía según si se acertó una, dos o tres cifras y puede llegar hasta 500 veces el dinero apostado.