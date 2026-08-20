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Este jueves, 20 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 5792 (El Médico).

Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 20 de agosto

 579211° 9464
 2°496212° 9806
 3°742913° 0642
 4°629214° 3675
 5°433815° 5311
 6°318116° 3870
 7°738117° 0204
 8°417818° 9943
 9°508819° 5943
 10°238720° 4509

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¿Qué significa soñar con El Médico?

Soñar con El Médico suele simbolizar necesidad de sanación y orientación: tu mente pide atender la salud física o emocional y bajar el ritmo.

También refleja evaluación y decisiones: si el médico te calma, augura recuperación; si genera ansiedad, señala miedo a diagnósticos o a mostrar vulnerabilidad.

Recomendación para los jugadores

Apostar en periodos de crisis emocional puede llevar a decisiones precipitadas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.

Además es necesariol que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.