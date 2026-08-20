Este jueves, 20 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 5792 (El Médico).

Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 20 de agosto

1° 5792 11° 9464 2° 4962 12° 9806 3° 7429 13° 0642 4° 6292 14° 3675 5° 4338 15° 5311 6° 3181 16° 3870 7° 7381 17° 0204 8° 4178 18° 9943 9° 5088 19° 5943 10° 2387 20° 4509

¿Qué significa soñar con El Médico?

Soñar con El Médico suele simbolizar necesidad de sanación y orientación: tu mente pide atender la salud física o emocional y bajar el ritmo.

También refleja evaluación y decisiones: si el médico te calma, augura recuperación; si genera ansiedad, señala miedo a diagnósticos o a mostrar vulnerabilidad.

Recomendación para los jugadores

Apostar en periodos de crisis emocional puede llevar a decisiones precipitadas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.

Además es necesariol que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.