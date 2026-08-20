Este jueves, 20 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 5792 (El Médico).
Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 20 de agosto
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¿Qué significa soñar con El Médico?
Soñar con El Médico suele simbolizar necesidad de sanación y orientación: tu mente pide atender la salud física o emocional y bajar el ritmo.
También refleja evaluación y decisiones: si el médico te calma, augura recuperación; si genera ansiedad, señala miedo a diagnósticos o a mostrar vulnerabilidad.
Recomendación para los jugadores
Apostar en periodos de crisis emocional puede llevar a decisiones precipitadas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.
Además es necesariol que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.