Este miércoles, 19 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 2623 (Cocinero).
Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 19 de agosto
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|8773
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¿Qué significa soñar con Cocinero?
Soñar con Cocinero simboliza creatividad y cuidado: estás mezclando ideas, recursos o emociones para dar forma a un proyecto o relación.
Según el contexto, puede indicar necesidad de organización y paciencia si todo fluye, o de ajustar hábitos y manejar el estrés si hay caos en la cocina.
¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?
En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el costo mínimo por cupón es de $8, pudiendo dividir en múltiples jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.
En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.