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Este miércoles, 19 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 2623 (Cocinero).

Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 19 de agosto

 262311° 0264
 2°130912° 8015
 3°801313° 1896
 4°946614° 8773
 5°772715° 7204
 6°985416° 8062
 7°197317° 4332
 8°498318° 7276
 9°888719° 9821
 10°945220° 4756

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¿Qué significa soñar con Cocinero?

Soñar con Cocinero simboliza creatividad y cuidado: estás mezclando ideas, recursos o emociones para dar forma a un proyecto o relación.

Según el contexto, puede indicar necesidad de organización y paciencia si todo fluye, o de ajustar hábitos y manejar el estrés si hay caos en la cocina.

¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?

En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el costo mínimo por cupón es de $8, pudiendo dividir en múltiples jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.

En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.