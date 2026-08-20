Este miércoles, 19 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 2623 (Cocinero).

Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 19 de agosto

1° 2623 11° 0264 2° 1309 12° 8015 3° 8013 13° 1896 4° 9466 14° 8773 5° 7727 15° 7204 6° 9854 16° 8062 7° 1973 17° 4332 8° 4983 18° 7276 9° 8887 19° 9821 10° 9452 20° 4756

¿Qué significa soñar con Cocinero?

Soñar con Cocinero simboliza creatividad y cuidado: estás mezclando ideas, recursos o emociones para dar forma a un proyecto o relación.

Según el contexto, puede indicar necesidad de organización y paciencia si todo fluye, o de ajustar hábitos y manejar el estrés si hay caos en la cocina.

¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?

En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el costo mínimo por cupón es de $8, pudiendo dividir en múltiples jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.

En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.