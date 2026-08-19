En esta noticia ¿Qué significa soñar con El Humo?

Este miércoles, 19 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 4786 (El Humo).

Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 19 de agosto

1° 4786 11° 8728 2° 7343 12° 8142 3° 6293 13° 2526 4° 5084 14° 4608 5° 9163 15° 6947 6° 0066 16° 5822 7° 8150 17° 3833 8° 8190 18° 0045 9° 3636 19° 9568 10° 6446 20° 4225

¿Qué significa soñar con El Humo?

Soñar con el humo suele señalar confusión, rumores o verdades a medias. Invita a pausar, observar y buscar claridad antes de actuar.

También puede reflejar emociones acumuladas o la necesidad de limpiar hábitos y ambientes. Si el humo es denso y oscuro, alerta; si se disipa, anuncia comprensión y alivio.

¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?

Los premios cambian según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces . En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.

Adicionalmente, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios escogidos y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.