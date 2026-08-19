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Este miércoles, 19 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 4786 (El Humo).
Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 19 de agosto
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¿Qué significa soñar con El Humo?
Soñar con el humo suele señalar confusión, rumores o verdades a medias. Invita a pausar, observar y buscar claridad antes de actuar.
También puede reflejar emociones acumuladas o la necesidad de limpiar hábitos y ambientes. Si el humo es denso y oscuro, alerta; si se disipa, anuncia comprensión y alivio.
¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?
Los premios cambian según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces. En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.
Adicionalmente, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios escogidos y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.