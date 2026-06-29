Este lunes, 29 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 9148 (Muerto que habla).

Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 29 de junio

1° 9148 11° 7802 2° 0189 12° 2388 3° 2505 13° 5614 4° 7523 14° 3662 5° 5116 15° 3486 6° 2032 16° 1965 7° 1028 17° 9949 8° 6587 18° 0851 9° 3482 19° 8354 10° 6473 20° 2675

¿Qué significa soñar con Muerto que habla?

Soñar con un muerto que habla suele señalar asuntos no resueltos o un mensaje de tu subconsciente. Puede reflejar culpa, duelo pendiente o la necesidad de cierre emocional.

Si el mensaje es claro y sereno, apunta a guía y aceptación; si es confuso o inquietante, advierte miedos y decisiones postergadas. Observa quién es y qué dice para entender tu momento.

Señales para detectar una posible adicción al juego

La transición del entretenimiento a la dependencia suele ser imperceptible. Sin embargo, existen ciertos comportamientos que pueden alertar sobre un problema.

Algunas de las señales para detectar la adición al juego son la obsesión por apostar, aumento del dinero apostado, intentos fallidos de dejar de jugar o el uso del juego como escape son algunos de los principales indicadores a tener en cuenta.