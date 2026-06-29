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Este lunes, 29 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 9148 (Muerto que habla).
Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 29 de junio
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¿Qué significa soñar con Muerto que habla?
Soñar con un muerto que habla suele señalar asuntos no resueltos o un mensaje de tu subconsciente. Puede reflejar culpa, duelo pendiente o la necesidad de cierre emocional.
Si el mensaje es claro y sereno, apunta a guía y aceptación; si es confuso o inquietante, advierte miedos y decisiones postergadas. Observa quién es y qué dice para entender tu momento.
Señales para detectar una posible adicción al juego
La transición del entretenimiento a la dependencia suele ser imperceptible. Sin embargo, existen ciertos comportamientos que pueden alertar sobre un problema.
Algunas de las señales para detectar la adición al juego son la obsesión por apostar, aumento del dinero apostado, intentos fallidos de dejar de jugar o el uso del juego como escape son algunos de los principales indicadores a tener en cuenta.