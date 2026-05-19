La Quiniela de Tucumán llevó adelante este martes, 19 de mayo de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la primera, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este martes, 19 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 5874 (Gente Negra).

1° 5874 11° 2113 2° 6269 12° 5520 3° 4221 13° 2194 4° 0628 14° 2363 5° 5723 15° 1106 6° 8389 16° 1032 7° 8677 17° 2559 8° 7411 18° 5952 9° 1097 19° 5288 10° 6482 20° 8067

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.