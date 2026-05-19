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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este martes, 19 de mayo de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la primera, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este martes, 19 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 5874 (Gente Negra).

 1°5874 11°2113 
 6269  12°5520
 3°4221  13°2194 
 0628  14°2363 
 5723  15°1106 
 6°8389  16°1032
 8677  17°2559 
 7411  18°5952 
 1097  19°5288 
 10°6482 20°8067 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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