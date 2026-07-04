En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este viernes, 3 de julio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 2619 (Pescado).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 3 de julio

1° 2619 11° 4784 2° 5929 12° 7355 3° 7264 13° 2981 4° 9027 14° 6561 5° 7078 15° 5058 6° 8253 16° 0834 7° 1824 17° 6140 8° 6688 18° 8173 9° 2267 19° 6762 10° 1579 20° 0558

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con pescado?

Soñar con Pescado simboliza abundancia, oportunidades y bienestar. Sugiere ideas que maduran bajo la superficie y un buen momento para seguir la intuición, iniciar proyectos o mejorar la economía y el crecimiento personal.

Según el contexto, revela tu mundo emocional: aguas claras y peces vivos indican claridad y progreso; aguas turbias o Pescado muerto advierten confusión, bloqueos o desgaste. También se asocia con intuición aguda, sanación y fertilidad.