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La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.
Este viernes, 3 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 2930 (Santa Rosa).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 3 de julio
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¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos acumulados por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con santa rosa?
Soñar con Santa Rosa simboliza protección y fe. Llama a la humildad, la caridad y la fortaleza ante pruebas y a buscar guía espiritual y calma interior para decidir con serenidad.
Si alude a la Tormenta de Santa Rosa, sugiere cambios intensos y limpieza emocional. Habla de cierre de ciclos, renovación y soltar miedos para avanzar con valentía, confiando en que luego llega la claridad.