En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este viernes, 3 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 2930 (Santa Rosa).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 3 de julio

1° 2930 11° 5282 2° 1048 12° 0162 3° 9062 13° 8319 4° 2749 14° 3969 5° 0077 15° 8845 6° 3347 16° 4436 7° 7468 17° 8179 8° 4249 18° 4135 9° 1958 19° 9101 10° 4896 20° 0552

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con santa rosa?

Soñar con Santa Rosa simboliza protección y fe. Llama a la humildad, la caridad y la fortaleza ante pruebas y a buscar guía espiritual y calma interior para decidir con serenidad.

Si alude a la Tormenta de Santa Rosa, sugiere cambios intensos y limpieza emocional. Habla de cierre de ciclos, renovación y soltar miedos para avanzar con valentía, confiando en que luego llega la claridad.