En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este viernes, 17 de julio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 1848 (Muerto que habla).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 17 de julio

1° 1848 11° 0339 2° 2444 12° 9181 3° 9400 13° 8984 4° 8505 14° 7952 5° 9786 15° 8081 6° 0059 16° 7046 7° 3614 17° 2650 8° 6201 18° 3364 9° 8065 19° 7065 10° 6437 20° 2661

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con muerto que habla?

Soñar con un muerto que habla suele reflejar duelo no resuelto o la necesidad de despedirte. La figura que habla simboliza tu subconsciente: busca darte un mensaje de cierre, perdón o consejo que no pudiste oír en vida.

También puede indicar un llamado a escuchar tu intuición, reconciliarte con el pasado o aceptar cambios. La emoción del sueño y lo que dice el fallecido dan pistas; no es un presagio literal, sino una guía interna.