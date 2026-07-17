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Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.
Este viernes, 17 de julio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 1848 (Muerto que habla).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 17 de julio
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¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con muerto que habla?
Soñar con un muerto que habla suele reflejar duelo no resuelto o la necesidad de despedirte. La figura que habla simboliza tu subconsciente: busca darte un mensaje de cierre, perdón o consejo que no pudiste oír en vida.
También puede indicar un llamado a escuchar tu intuición, reconciliarte con el pasado o aceptar cambios. La emoción del sueño y lo que dice el fallecido dan pistas; no es un presagio literal, sino una guía interna.