En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este viernes, 17 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza9392 (El Médico).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 17 de julio

1° 9392 11° 3728 2° 3135 12° 1406 3° 8444 13° 6465 4° 3791 14° 3068 5° 8426 15° 3146 6° 3003 16° 2925 7° 2295 17° 9595 8° 0396 18° 2028 9° 9856 19° 5601 10° 7882 20° 6098

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para participar, las personas deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué orden quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con el médico?

Soñar con El Médico suele señalar necesidad de sanación o de atender tu bienestar. Puede reflejar preocupación por la salud, deseo de prevención y la invitación a escuchar señales del cuerpo y pedir ayuda si algo te inquieta.

También puede simbolizar juicio interno o autoridad: necesidad de consejo experto y de tomar decisiones responsables. Si el médico te calma, hay confianza; si te preocupa, expresa miedo a diagnósticos o cambios pendientes.