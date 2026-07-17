En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este viernes, 17 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza3454 (La Vaca).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 17 de julio

1° 3454 11° 8199 2° 0691 12° 0217 3° 7442 13° 8284 4° 0838 14° 2077 5° 2434 15° 6634 6° 4732 16° 9794 7° 8182 17° 4170 8° 1630 18° 3075 9° 1944 19° 7556 10° 7464 20° 3370

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con la vaca?

Soñar con La Vaca simboliza abundancia, nutrición y estabilidad. Puede indicar que tus esfuerzos darán frutos y que es momento de cuidar tus recursos y tu bienestar.

También puede reflejar maternidad, paciencia y vida sencilla; si la vaca está flaca o enferma, advierte sobre carencias o desgaste; si está sana y mansa, anuncia seguridad y apoyo de tu entorno.