En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este sábado, 13 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza4050 (El Pan).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 13 de junio

1° 4050 11° 9739 2° 6617 12° 6257 3° 1030 13° 7837 4° 2742 14° 8636 5° 7757 15° 9856 6° 8222 16° 4194 7° 4335 17° 3467 8° 3961 18° 4847 9° 0690 19° 8194 10° 7709 20° 1596

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con el pan?

Soñar con el pan suele simbolizar sustento, prosperidad y recompensas por tu esfuerzo. Indica que tus necesidades básicas están cubiertas y que se aproxima una etapa de abundancia, estabilidad y bienestar en el hogar o el trabajo.

Si el pan está duro, quemado o escaso, refleja preocupaciones por la economía, carencias afectivas o sensación de no ser valorado. También puede invitar a compartir más, agradecer y nutrir tus proyectos con paciencia.