En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este sábado, 13 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 7959 (Las Plantas).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 13 de junio

1° 7959 11° 0372 2° 9033 12° 8892 3° 0570 13° 2684 4° 5210 14° 2347 5° 2132 15° 4131 6° 2848 16° 0015 7° 0605 17° 4655 8° 9106 18° 2052 9° 6237 19° 9406 10° 5371 20° 6218

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para competir, las personas tienen que elegir de uno a cuatro números y determinar en qué ubicación pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con las plantas?

Soñar con las plantas simboliza crecimiento personal, sanación y paciencia. Indica que tus proyectos o relaciones se están gestando y necesitan cuidados constantes. Brotes y hojas verdes anuncian renovación y buena salud emocional.

Si las plantas están marchitas, alertan sobre agotamiento, descuido o bloqueos. Podría ser un llamado a nutrirte mejor, reorganizar prioridades y podar lo que no suma para que vuelva a florecer tu energía creativa.