En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este viernes, 12 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza4902 (Niño).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 12 de junio

1° 4902 11° 8229 2° 0205 12° 2333 3° 8467 13° 1988 4° 0148 14° 0617 5° 4102 15° 3708 6° 3330 16° 0602 7° 6210 17° 9316 8° 4198 18° 6149 9° 2654 19° 4298 10° 7457 20° 9386

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con niño?

Soñar con un niño suele simbolizar nuevos comienzos, inocencia y potencial. Puede indicar creatividad naciente, proyectos por gestar o el deseo de cuidar y ser cuidado. También refleja la parte vulnerable y auténtica de ti que pide atención.

Si el niño aparece triste, perdido o herido, puede señalar miedos, responsabilidades no atendidas o inseguridades infantiles. Verlo alegre indica esperanza y renovación; cargarlo sugiere compromiso con un plan o vínculo.