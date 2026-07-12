En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este sábado, 11 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 5519 (Pescado).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 11 de julio

1° 5519 11° 5914 2° 2067 12° 9805 3° 6709 13° 8671 4° 6384 14° 7514 5° 2943 15° 6479 6° 6185 16° 6916 7° 7179 17° 6272 8° 5594 18° 6631 9° 2342 19° 1619 10° 5812 20° 4842

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con pescado?

Soñar con pescado suele asociarse con abundancia, oportunidades y renovación. Puede indicar prosperidad económica o crecimiento personal, especialmente si el agua es clara y el pez está sano y activo.

Ese sueño también refleja el mundo emocional e intuitivo. Agua turbia o peces muertos pueden señalar confusión, decepciones o bloqueos; mientras que capturar un pez sugiere lograr metas, tomar decisiones clave o descubrir verdades.