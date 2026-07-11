En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este sábado, 11 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza6375 (El Payaso).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 11 de julio

1° 6375 11° 3615 2° 6018 12° 7555 3° 8355 13° 1605 4° 2985 14° 6969 5° 8983 15° 8019 6° 6542 16° 3047 7° 7702 17° 8657 8° 2788 18° 3464 9° 7834 19° 8843 10° 1188 20° 8249

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con el payaso?

Soñar con El Payaso indica que ocultas emociones tras una máscara. Habla de tensión entre risa y tristeza, deseo de agradar y miedo a no ser tomado en serio.

También advierte sobre engaños, burlas o situaciones absurdas. Si El Payaso asusta, revela ansiedad o traumas; si es amable, invita a recuperar la espontaneidad y el juego.