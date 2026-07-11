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La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.
Este sábado, 11 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza6375 (El Payaso).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 11 de julio
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¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con el payaso?
Soñar con El Payaso indica que ocultas emociones tras una máscara. Habla de tensión entre risa y tristeza, deseo de agradar y miedo a no ser tomado en serio.
También advierte sobre engaños, burlas o situaciones absurdas. Si El Payaso asusta, revela ansiedad o traumas; si es amable, invita a recuperar la espontaneidad y el juego.