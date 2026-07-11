En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este viernes, 10 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza8141 (El Cuchillo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 10 de julio

1° 8141 11° 3264 2° 2896 12° 9882 3° 1967 13° 6193 4° 6976 14° 4420 5° 5110 15° 0948 6° 0120 16° 2927 7° 2785 17° 7899 8° 8441 18° 9844 9° 7084 19° 3589 10° 1909 20° 9087

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios abonados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con el cuchillo?

Soñar con un cuchillo indica conflictos internos, tensión o la necesidad de cortar con hábitos, relaciones o culpas. También alude a proteger tus límites y a la alerta ante posibles traiciones o críticas punzantes.

Según el contexto, ver un cuchillo puede simbolizar decisión, claridad y cortar de raíz dudas. Si te hiere, advierte culpa o agresión contenida; si lo manejas con calma, sugiere tomar control y poner límites firmes.