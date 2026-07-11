En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este sábado, 11 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 2833 (Cristo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 11 de julio

1° 2833 11° 5587 2° 1329 12° 9146 3° 4839 13° 6743 4° 5110 14° 8455 5° 8111 15° 2822 6° 1777 16° 6649 7° 1852 17° 2216 8° 2017 18° 2521 9° 0941 19° 5350 10° 8742 20° 4127

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con cristo?

Soñar con Cristo sugiere búsqueda de consuelo, fe y guía moral. Expresa necesidad de perdón, esperanza ante retos y un llamado a reconectar con tus valores y propósito espiritual.

También puede señalar cambio interior: sanar culpas, hallar paz o elegir con ética. El contexto y las emociones del sueño orientan la interpretación y el mensaje personal que recibes.