En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este miércoles, 22 de julio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 0323 (Cocinero).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 22 de julio

1° 0323 11° 1673 2° 3656 12° 9979 3° 8161 13° 6054 4° 7361 14° 2059 5° 5783 15° 6518 6° 2369 16° 2404 7° 1333 17° 3935 8° 4465 18° 9087 9° 9816 19° 3395 10° 5991 20° 3659

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día.

Para competir, los apostadores tienen que elegir de uno a cuatro números y elegir en qué lugar pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con cocinero?

Soñar con un cocinero simboliza creatividad y manejo de recursos. Muestra tu habilidad para transformar ideas en resultados y nutrir proyectos. También sugiere paciencia: dejar que tus planes se cuezan a su tiempo.

Soñar con cocinero también refleja servicio y organización. Podría señalar que debes coordinar mejor tus tareas, equilibrar ingredientes de tu vida y aceptar críticas. Si el cocinero falla, alerta sobre estrés o expectativas poco realistas.